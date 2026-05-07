Yanındayız Şevin

Bitlis'te yaşayan ve 15 yaşında kemik kanseri teşhisi konulan ve yaklaşık 5 yıl süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran Şevin Balakan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitim hayatından kopmayarak önemli bir başarı gösterdi. 2022 yılında üniversite sınavında elde ettiği başarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazanan Balakan, eğitimine devam ettiği süreçte hastalığın yeniden nüksetmesi sonucu sol bacağını kaybetti.

MÜCADELE DOLU BİR HAYAT

Bütün engellere rağmen hayata tutunma azmini sürdüren Şevin Balakan'ın, protez bacakla yeniden yürüyebilme hayalini dile getirdiği sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Fatma Şahin, "Şevin Hanım'ın yanındayız" diyerek sürecin başlatılması talimatını verdi. Şahin'in talimatıyla ekipler, Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek Balakan'ın muayene ve değerlendirme sürecini yerinde gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda açık yaranın iyileştiği ve protez uygulaması için gerekli klinik uygunluğun sağlandığı tespit edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne kabul edilen Balakan, kesin ölçü işlemleri için sürece dahil edildi. 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında protez üretim ve uygulama aşamalarına geçildi. Teşekkür amacıyla Başkan Fatma Şahin'i ziyaret eden Şevin Balakan, yaşadığı zorlu süreç ve verdiği mücadeleyi anlattı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Balakan, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek sahne sanatları alanında kendini geliştirmek ve bu alanda ilerlemek istediğini ifade etti. Ziyarette Balakan, Başkan Şahin'e "Şad Olup Gülmedim" türküsünü seslendirdi. Sözlüsüyle birlikte ziyarete katılan Balakan'a Başkan Şahin, evlilikleri için beyaz eşya desteği sağlayacaklarını ifade ederken, talep etmeleri halinde nikâhlarını da kıyabileceğini belirtti. Öte yandan süreç boyunca belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapistler tarafından Şevin Balakan'a çevrimiçi fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sağlanacak; tedavi süreci titizlikle ve yakından takip edilecek.