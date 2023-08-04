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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Yanlış diş tedavisine 500 bin liralık dava

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yanlış diş tedavisine 500 bin liralık dava
Doğuştan dudak ve damak yarığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen psikolog Burak Kürekçioğlu, 21 yaşına kadar birçok ameliyat geçirdi, 8 yıl da diş teli kullandı. Tedavilerle damak problemi çözülse de dişleri hasar gördü ve alt dudak ile çene kısmında yüzde 50 his kaybı oluştu. Kürekçioğlu, bu sorunlar için de 2019'da Şişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurarak diş hekimi Ahmet S.C.Ç. ile görüştü. Ahmet S.C.Ç, iddiaya göre tedavinin kendisi için çok kolay olduğunu söyledi. Kürekçioğlu doktora güvendi, tedavi başladı. Alt dişler için kanal ve implant tedavisine gelindiğinde Ahmet S.C.Ç yine iddiaya göre aynı işlemi yapmaktan sıkıldığını söyleyerek, işlemi diş hekimi Nergis A.'ya devretti.



NEREDE YAPTIRDIN?
Nergis A.'nın yaptığı işlemlerden sonra Kürekçioğlu'nun çenesinde dayanılmaz ağrılar başladı. 2.5 yıl ağrı çeken Kürekçioğlu, Ahmet S.C.Ç'ye gitti. Dişlerin röntgenini çeken Ahmet S.C.Ç, "Bu dişlerin nerede yaptırdın?" diye akıl almaz bir soru sordu. Keçecioğlu "Burada. Sıkıldığınız için Nergis A.'ya yönlendirdiniz" yanıtını verdi. Ahmet S.C.Ç, "Sevmezdim o kadını, senin hatan yok, doktor hatası neticesinde oluşan bir hasar" dedi. Yabancı uyruklu Nergis A.'nın tedavi döneminde Türkiye'de diploma denkliği bulunmadığı ortaya çıktı.




6 DIŞINI KAYBETTİ
6 dişini kaybeden Keçecioğlu, yanlış tedaviye neden olan ve özensiz çalıştığını iddia ettiği Ahmet S.C.Ç. ve klinik sahibi N.K.'ya 500 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Yanlış diş tedavisine 500 bin liralık dava
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