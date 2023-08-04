Yanlış diş tedavisine 500 bin liralık dava

Doğuştan dudak ve damak yarığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen psikolog Burak Kürekçioğlu, 21 yaşına kadar birçok ameliyat geçirdi, 8 yıl da diş teli kullandı. Tedavilerledamak problemi çözülse dedişleri hasar gördü ve alt dudak ile çenekısmında yüzde 50 his kaybı oluştu.Kürekçioğlu, bu sorunlar için de 2019'daŞişli'de bulunan özel bir kliniğe başvurarakdiş hekimi Ahmet S.C.Ç. ile görüştü.Ahmet S.C.Ç, iddiaya göre tedavininkendisi için çok kolay olduğunu söyledi.Kürekçioğlu doktora güvendi,tedavi başladı. Alt dişleriçin kanal ve implanttedavisine gelindiğindeAhmet S.C.Çyine iddiaya göre aynıişlemi yapmaktan sıkıldığınısöyleyerek, işlemidiş hekimi NergisA.'ya devretti.Nergis A.'nın yaptığı işlemlerden sonra Kürekçioğlu'nun çenesinde dayanılmaz ağrılar başladı. 2.5 yıl ağrı çeken Kürekçioğlu, Ahmet S.C.Ç'ye gitti. Dişlerin röntgenini çeken Ahmet S.C.Ç, "Bu dişlerin nerede yaptırdın?" diye akıl almaz bir soru sordu. Keçecioğlu "Burada. Sıkıldığınız için Nergis A.'ya yönlendirdiniz" yanıtını verdi. Ahmet S.C.Ç, "Sevmezdim o kadını, senin hatan yok, doktor hatası neticesinde oluşan bir hasar" dedi. Yabancı uyruklu Nergis A.'nın tedavi döneminde Türkiye'de diploma denkliği bulunmadığı ortaya çıktı.6 dişini kaybeden Keçecioğlu, yanlış tedaviye neden olan ve özensiz çalıştığını iddia ettiği Ahmet S.C.Ç. ve klinik sahibi N.K.'ya 500 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.