Haberler Yaşam Haberleri Yanlışlıkla çocuklarını ezdi! İkizlerden biri öldü diğeri yaralı
Giriş Tarihi: 20.11.2021 19:56

Yanlışlıkla çocuklarını ezdi! İkizlerden biri öldü diğeri yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yanlışlıkla çocuklarını ezdi! İkizlerden biri öldü diğeri yaralı

Antalya’da kamyoneti ile geri manevra yapan baba Muhammet Kaya ikiz çocukları 3 yaşındaki Araf  ve Aras Kaya’yı ezdi. İkizlerden Araf kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza ikindi vakti Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kaya 34 DUK 308 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtulup yola koşan ikiz çocukları Araf ve Asaf'a çarptı.

İKİSİDE YARALANDI

Korkunç kazada ikiz kardeşler yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkizlerden durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Şoka giren baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Müslüme neden ve nasıl öldü? Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Müslüme Yağal bulundu mu? İşte son dakika gelişmeleri...
Son dakika: Dev derbi öncesi flaş sözler! "Fenerbahçe, Galatasaray'a kaybederse Ali Koç ve Pereira..."
Son dakika: Larin'in inadı kırılmayınca Sergen Yalçın harekete geçti! Fatih Terim'in prensi geliyor...
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı atama takvimi ve başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personel alımı ne zaman yapılacak?
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Ticaret Bakanlığı önlem alacak: Araç ithalatında önemli gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanlışlıkla çocuklarını ezdi! İkizlerden biri öldü diğeri yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA