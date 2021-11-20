Yanlışlıkla çocuklarını ezdi! İkizlerden biri öldü diğeri yaralı

Akıllara durgunluk veren kaza ikindi vakti Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kaya 34 DUK 308 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtulup yola koşan ikiz çocukları Araf ve Asaf'a çarptı.

İKİSİDE YARALANDI

Korkunç kazada ikiz kardeşler yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İkizlerden durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Şoka giren baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.