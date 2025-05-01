Yanlışlıkla çöp konteynerine atılan çantayı 1 Mayıs işçi bayramında temizlik işçisi buldu

Bağcılar'da yanlışlıkla çantasını konteynere atan Özgül Kaya bir süre sonra belediye ekiplerinin çöpleri götürdüğünü fark etti.Bunun üzerine paniğe kapılan Kaya, hemen komşusundan yardım istedi. Kaya ile komşusu, Bağcılar Belediyesini telefonla arayıp, durumu yetkililere anlattı.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talimatıyla İSTOÇ'un yakınında bulunan, döküm sahasının da yer aldığı tesiste tonlarca çöpün içinde çanta aranmaya başladı. Ekipler, içerisinde 5 bin lira bulunan çanta ve poşet içindeki telefonu bularak, kadına teslim etti. Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarını yerinde takip eden Kaya, kayıplarının bulunması üzerine büyük bir mutluluk yaşadı. Çantasını çöple birlikte çöp konteynerine atan komşusunun yardım istemesi ile çantasına kavuşan Özgül Kaya, ,"Temizlik işçilerinin sayesinde çantamı bulduk. Eksiğim yok. Telefonum da çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bağcılar Belediyesi Çöp Aktarma Merkezinde vardiya amirliği yapan Gökhan Yılmaz ise vatandaştan kıymetli eşyasını kaybettiğine ilişkin bilgi gelince ekiplerini hemen seferber ettiğini belirterek, : "Orada çalışan ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde vatandaşımızın kaybettiği kıymetli eşyasını arkadaşlarımızın büyük mücadelesiyle bulup vatandaşımıza teslim ettik. Bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Daha önce başımıza geldi. Yakın zamanda yine bir vatandaşımızın kaybettiği yaklaşık 600 bin liralık çeki, vatandaşımızın bize erken dönüşü sonrasında erken müdahalemizle bulduk. Başka bir olayda yine yanlışlıkla 100 bin liranın çöp arabasının içerisinde olduğunu tespit ettik. Onu da teslim ettik."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışmaktan gurur duyduklarını anlatan Yılmaz, "Bütün işçilerimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Tesisteki tonlarca çöpün arasından çantayı bulan temizlik görevlisi Burak Şimşek de vatandaşın ihbarı üzerine kayıp eşyayı bulduklarını söyledi. Şimşek, içerisinde 5 bin lira olan çantayı ve telefonunu sahibine teslim ettiklerini belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.