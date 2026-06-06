Yanlışlıkla çöpe attığı parasına kavuştu

Esenyurt'ta yanlışlıkla çöpe atılan 35 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi. İlçede ikamet eden Saadettin Musullu, kredi kartı borcunu ödemek için hazırladığı 35 bin lirayla cüzdanını poşete koydu. Aynı anda evdeki çöp poşetlerini de yanına alan Musullu, dalgınlıkla elindeki poşetlerin hepsini çöp konteynerine attı. Bir süre sonra durumu fark eden Musullu, belediyenin Çöp Aktarma Merkezi'ne gitti. Merkezde çöp toplama aracındaki atıkları boşaltarak detaylı arama yapan belediye ekipleri, içerisinde 35 bin lira nakit para ile cüzdanın olduğu poşeti bularak, sahibine teslim etti.