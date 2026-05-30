Yanlışlıkla kuzenini vurdu

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesine bağlı Akkışla köyünde 26 yaşındaki Y.D., bayramının 3. gününde av tüfeğini boşaltırken yanlışlıkla tetiğe basarak 23 yaşındaki kuzeni Adem Demirel'i başından vurarak ağır yaraladı. Yakınları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği muhafaza altına alınırken, olayın şüphelisi Y.D. ise jandarma tarafından gözetim altına alındı. Adli makamlar olay hakkında soruşturma başlattı.