Yapamaz diyenleri utandırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Cehli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Köse ailesinin müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Bir süre çadırda kalan aileye kura çekiminde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Bayındırlı Köyü'nde yapılan 27 köy evinden biri çıktı. Annesi Ayşe (65), babası Ziya (65), kardeşi Hüseyin (24), eşi Derya (24) ile çocukları Emirhan Ziya ve Ennur Köse'yle yeni evlerinde hayatlarına devam eden Yakup Köse, bahçesinde hayvanlarına gözü gibi bakıyor.

Yüzünden gülücükleri eksik etmeyen anne Ayşe Köse, oğlu Yakup'a sarılarak, "Bizimle, 'Size ev vermezler' diye alay ediyorlardı ama şimdi yeni evimizi görünce kıskanıyorlar. Çok mutluyuz. Allah herkese böyle ev nasip etsin" dedi. Yakup Köse ise, "Devletimiz gücünü gösterdi. 'Seçim bittikten sonra sizleri yarı yolda bırakırlar' diyenleri utandırdı. Bizi yarı yolda bırakmadı" ifadelerini kullandı.