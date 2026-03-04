Yapay damarla hayata tutundu

anlıurfa'da yaşayan Emine ve Hanifi Akcan çiftinin oğulları Cihan Efe, 7 Şubat'ta 31 haftalıkken 1 kilo 600 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya geldi. Yapılan kontrollerinde kalpten çıkan aort damarının gelişmediği tespit edilen minik Efe, henüz 5 günlükken hava ambulansı ile Türkiye'deki nadir merkezlerden biri olan Konya Şehir Hastanesi'ndeki Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Cihan Efe, geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden hayata tutundu. Cihan'ın sağlık duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Klinik Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, "Yapay damar kullanarak yeniden bir damar oluşturduk, anne karnındaki damar kapatıldı. Ameliyatı başarılı geçti" dedi.

