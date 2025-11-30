Yapay zekâ araştırmasında çarpıcı detaylar: Erkekler destek istiyor kadınlar bağ kuruyor

Hayatımızın her anına nüfuz etmeye başlayan yapay zekâ ile ilgili önemli bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. 30 kişiyle minimum 1 saat görüşme yapılarak gerçekleştirilen çalışmanın detaylarını SABAH'la paylaşan araştırma şirketi yöneticisi Şeyda Aydın Varol, "Çalışmamızın denklemi yapay zekânın Türk insanının farklı kuşaklar üzerindeki algısı üzerine kuruldu. Yapay zekâyı nasıl algılıyoruz, bireyler için ne anlam ifade ediyor? sorusu ile yola çıktık" dedi. Çalışmada insan ve yapay zekâ arasındaki ilişkinin de irdelendiğini kaydeden Varol, "ChatGPT, yeni Google olarak kullanılıyor ama bilgiye güven konusunda tereddüt var. ChatGPT'den alınan bilgi tekrar Google'dan teyit ediliyor. Araştırmada; Z kuşağı (1997-2012 arasında doğanlar) ChatGPT'yi psikolog, Y kuşağı ise (1981-1996 arasında doğanlar) asistan olarak kullanıyor. X kuşağı ise (1965 ve 1980 arasında doğanlar) kontrolsüz güç ve dehşet verici buluyor." Çalışmada kadınların daha duygusal, ilişki odaklı yaklaştığı yapay zekâya, erkeklerin teknik, fonksiyonel ve mesafeli olduğu görüldü. Ayrıca kadın katılımcılar yapay zekâyı "kadın" olarak hayal ettiklerini ve ketum bir karakter olduğunu dile getirirken erkekler ise işleri kolaylaştıracağına dair umutları olduğunu fakat insan kontrolünün kaybının da endişe verdiğini söyledi.