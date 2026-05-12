Yapay zeka ’Avcı’ ile yasa dışı bahise darbe! 108 gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli 35 ilde çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Tespitler, İstanbul Emniyeti'nin "Yapay Zeka" destekli özel yazılımı 'Avcı' ile yapıldı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen toplam 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza ve inceleme altına alındı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen beş bin internet sitesi, söz konusu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111, ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam beş bin 151 URL adresine de erişim engeli getirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.