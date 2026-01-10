Yapay zeka dersleri müfredata girdi

68'inci yılına giren Anadolu Üniversitesi, 2025'te akademik üretimden dijital dönüşüme, uluslararasılaşmadan sosyal desteklere kadar pek çok başlıkta dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Üniversite, özellikle bilimsel yayın performansı, yapay zekâ odaklı eğitim adımları ve Açıköğretim Fakültesi'ndeki yapısal değişimlerle öne çıktı. Rektör Yusuf Adıgüzel, 2025'teki çalışmaları şöyle özetledi:

BİLİMSEL YAYIN SAYISI ARTTI

Toplam 1650 akademik yayın üretildi. Web of Science kapsamındaki yayın sayısı 493'e ulaştı, atıf etki değeri 1,12 olarak kaydedildi. Yayınların yüzde 1,83'ü ilk yüzde 1'lik, yüzde 6,69'u ise ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı.

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

İletişim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim ve Edebiyat fakültelerinde yapay zekâ temelli dersler müfredata eklendi. İçerik tasarımı, animasyon, yapay zekâ okuryazarlığı ve teknoloji felsefesi gibi başlıklarda açılan derslerle dijital beceri odaklı eğitim yaklaşımı benimsendi.

AÇIKÖĞRETİMDE RADİKAL DEĞİŞİM

İktisat ve işletme fakülteleri, Açıköğretim çatısı altında birleştirildi. Dijitalleşmeyle 500 milyon TL tasarruf sağlandı.

Açılan 18 yeni programın tamamı dolarken lisansüstü öğrenci sayısı yüzde 65 arttı. 123 ülkeden 17 binin üzerinde uluslararası öğrenci geldi.

2 bin 600 öğrenci yemek bursundan yararlanırken Engelsiz Üniversite kapsamında 81 program nişanı aldı.

Enerji verimliliği uygulamaları sayesinde milyonlarca kilovatsaat elektrik ve yüz binlerce metreküp doğalgaz tasarrufu sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda üniversiteye "En Verimli Üniversite Binası" ödülü verildi.

2026'YA HANGİ BAŞLIKLAR KALDI?

2025 verileri, Anadolu Üniversitesi'nde bilimsel üretimin, dijitalleşmenin ve yapısal dönüşümün öne çıktığı bir yıl yaşandığını ortaya koydu. Yapay zekâ, açıköğretimde dönüşüm ve uluslararasılaşma başlıklarının 2026'da da gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor.