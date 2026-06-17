Yapay zekâ destekli drone afetlerde hayat kurtaracak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afet Tıbbı Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında yapay zekâ destekli dron ve triyaj sistemi geliştirdi. Prof. Dr. İsmail Tayfur tarafından yürütülen ve Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz danışmanlığında hazırlanan sistem, TÜBİTAK 1001 Programı desteği aldı. Sistemde kullanılan termal kamera, görüntüleme teknolojileri ve yapay zekâ algoritmaları, afet ya da büyük kazalarda solunum, nabız, oksijen, vücut ısısı ve kan basıncı gibi yaşamsal bulguları temas gerektirmeden analiz edip sağlık ekiplerine bildirecek. Böylece sağlık ekipleri sahaya ulaştığında müdahale planlamasını daha hızlı ve etkin biçimde yapabilecek. Dünya Afet ve Acil Tıp Birliği'nin düzenlediği WADEM 2025 Kongresi'nde büyük ilgi gören çalışma, küresel keşifleri duyuran önemli yayınlarından Scientific Reports Dergisi'nde de yayımlanarak literatüre girdi. Çalışma, kendi üniversitesi tarafından da "Tıp Alanında En İyi Tez Ödülü"ne layık görüldü.

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