‘Yapay zekâ eğitilmeli’

Sabancı Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Ankara'da buluşma düzenledi. Öğretim üyeleri ile gençleri bir araya getiren etkinlikte, katılımcılar yapay zekâ, algoritmalar ve yaratıcılık ekseninde keşfe çıktı. Etkinlikte konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, yapay zekânın eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğitmediğiniz bir yapay zekâ, kullanışsızdır. Bu da 3-5 metin ile olacak bir şey değil. Milyonlarca farklı veri seti, görüntü ya da metin gerekli" dedi. Dünya elektrik tüketiminin yüzde 10'unu yapay zekânın harcadığını kaydeden Leblebici, global çapta büyük şirketlerin tek bir yapay zekâ çiftliğini çalıştırmak için bir nükleer santralin enerjisini bu alana tahsis edebildiğini anlattı.