‘Yapay zekâ geleceğimizi şekillendiriyor’

Türkiye'de yapay zekâya yönelik çalışmalarıyla bilinen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesi, reklam ajansı CEO'su İlker Ulubey, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen "Eğitimde Yapay Zekâ Konferansı"na davet edildi. Ulubey, "Dijital Rönesans: Yapay Zekâ Hikâye Anlatımının Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor" başlığıyla Oxford'da yaptığı konuşmasında yapay zekânın hikâye anlatımını nasıl dönüştürdüğünü sinematik örnekler eşliğinde anlattı. Ayrıca yapay zekâ ile hikâye anlatımının eğitimin geleceğinde nasıl kullanılacağı ile ilgili çok önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. SABAH'a konuşan Ulubey, "Bu bir dijital rönesans. Yapay zekâ sadece teknolojiyi değil, sanatın, eğitimin ve hikâye anlatımının geleceğini de şekillendiriyor. Türkiye'den Oxford'a bu vizyonu taşımak büyük bir gurur. Orada edindiğim bilgileri ülkemdeki okullarda öğrencilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.