Yapay zekâ gözünden kanserle mücadele

Türkiye'de ilk defa Uludağ Onkoloji Dayanışma (ONKODAY) ve Kanserle Dans Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Duyguların Yolculuğu" projesi ile farklı kanser türleriyle mücadele eden 20 hastanın teşhisten tedavi sonrasına kadar yaşadığı duygusal değişimler yapay zekâ teknolojisi aracılığıyla görselleştirildi.

Hastalar teşhis konulduğunda 'kucağına adeta saatli bomba konulduğunu' ve 'küçük bir boşluğa düşüp sıkışmış gibi olduğunu', tedavi bittiğinde ise 'kuş gibi uçtuğunu' anlattı. Hastaların bu duygusal değişimlerini yansıtan yapay zekâ temelli görseller sergi salonlarında ve hastanelerde sergilenecek. Böylelikle kanser hastalarının yaşadıkları duygusal sürecin sağlık profesyonellerine ve topluma daha iyi anlatılması sağlanacak.

'BIÇAK SIRTINDA GİBİYDİM'

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, "Kanser olduğumu öğrendiğimde adeta bıçak sırtında yürüyor gibiydim. Benimkisi çok nadir bir türdü. Nasıl tedavi alacağımı, neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Tedavim bitti. Hastalığı yendim. Sonu çok güzel tamamlandı. Hissettiklerimi yapay zekâ çok güzel özetlemiş" dedi. Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ise Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser teşhisi konulduğuna dikkat çekerek, "Kanserle yalnızca medikal değil, duygusal ve psikososyal açıdan da mücadele gerekiyor. Proje, kanserle mücadelede daha bütünsel yaklaşım geliştirmemize olanak tanıyacak. Hastanın iç dünyasını ne kadar iyi anlarsak o kadar başarılı ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.