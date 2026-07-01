Yapay zekâ ile dolandırıcılık 68 milyar dolar kaybettirdi

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yapay zekâ ve "deepfake" teknolojilerinin dolandırıcılar tarafından kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Gallup ve Stop Scams Alliance ortaklığıyla gerçekleştirilen ankete göre, geçen yıl ABD'deki başarılı dolandırıcılık eylemlerinin yüzde 12'sinde yapay zekâ teknolojileri kullanıldı. ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 6'sına denk gelen yaklaşık 15 milyon kişi geçen yıl dolandırıldı.

DEV ZARAR

Stop Scams Alliance Kurucusu Ken Westbrook, dolandırıcıların teknolojiyi kitlesel saldırılar için kullandığını belirtti. Westbrook, ABD'de geçen yıl dolandırıcılık nedeniyle yaşanan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığını, bunun küresel bir havayolu şirketinin yıllık gelirine eşdeğer olduğunu ifade etti.

PSİKOLOJİK ETKİSİ ÇOK AĞIR

Ankete katılanların yüzde 75'i dolandırılmanın ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini beyan etti. Araştırmanın öne çıkan verileri şöyle: Her 4 Amerikalıdan 1'i dolandırıldığını belirtti. Mağdurların yüzde 21'i ciddi finansal zorluk yaşadı. En yaygın dolandırıcılık yöntemi sahte web siteleri. En çok düşük gelirliler, azınlıklar ve eğitimsizler dolandırılıyor. DIŞ HABERLER



GÜVENLIK TASARISI YASALAŞIYOR

TEMSİLCİLER Meclisi'nde yapılan oylamada, çocukların çevrimiçi ortamda korunmasını amaçlayan yasa paketi 117'ye karşı 267 oyla kabul edildi. Düzenleme kapsamında, yapay zekâ sohbet robotlarının kullanıcıya insan olmadıklarını açıkça bildirmesi ve bazı içeriklere erişim için yaş doğrulaması yapılması zorunlu hâle gelecek.