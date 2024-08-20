Yapay zekâ ile otizm tespiti

Yapılan araştırmayla, yapay zekâ türü olan makine öğreniminin, 2 yaş altı çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78.5 oranında doğru yaptığı belirlendi. JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekâdan ne derecede yararlanılabileceği incelendi. Araştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı. Otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu. Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi. Araştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizme sahip olma ya da olmama tespitini iki yaş altı çocuklarda yüzde 78.5 oranında doğru yaptığını gösterdi. Yapay zekâ yardımıyla "otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmenin mümkün olabileceği kaydedildi.