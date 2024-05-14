Yapay zekâ özellikleriyle şaşırtıyor

OpenAI şirketi tarafından duyurulan yeni GPT modeli GPT-4o, gerçek insan tonlamalarına sahip sesli asistanı, görsel girdileri yorumlama kabiliyeti ve simultane çeviri özellikleriyle tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. OpenAI tarafından duyurulan GPT-4o, daha doğal insan-bilgisayar etkileşimi hedefinde büyük bir adım attı. Yeni model, herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çok doğal çıktılar üretmeyi başarıyor. GPT-4o'un en dikkat çekici özelliklerinden biri önceki versiyonlarına göre daha hızlı ve konuşma diline daha yakın bir üslupta cevap vermesi olarak öne çıkıyor. OpenAI'ın web sayfasından paylaşılan videolarda bir kişi, GPT-4o'ya "OpenAI ile bir iş görüşmesi yapacağım. Bu şirketi hiç duydun mu?" diyor. GPT- 4o da gerçek bir insan tonlaması ve esprili bir dille, "Bayağı tanıdık geliyor. Şaka, tabii ki biliyorum" diyor. GPT-4o, önceki versiyonlarına göre daha hızlı ve dili konuşma diline daha yakın.