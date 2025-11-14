Haberler Yaşam Haberleri Yapay zekâ sınıfta kaldı
Giriş Tarihi: 14.11.2025

Yapay zekâ sınıfta kaldı

Yapay zekâ sınıfta kaldı
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırmacıların International Journal of Social Robots dergisinde yayımladığı bir araştırma, yapay zekâ destekli robotların güvenlik hatalarına ve ayrımcılığa eğilimli olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama ve Mistral AI konu oldu. Söz konusu yapay zekâ modelleri, bir robotun tekerlekli sandalye, koltuk değneği veya baston gibi kullanıcının hareket kabiliyetine yardımcı olan araçlardan kurtulması için verilen bir komutu onayladı.
OpenAI'ın modeli, duşta bir kişinin rızası olmadan fotoğraflarını çekmesinin "kabul edilebilir" olduğunu belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapay zekâ sınıfta kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz