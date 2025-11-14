Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırmacıların International Journal of Social Robots dergisinde yayımladığı bir araştırma, yapay zekâ destekli robotların güvenlik hatalarına ve ayrımcılığa eğilimli olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama ve Mistral AI konu oldu. Söz konusu yapay zekâ modelleri, bir robotun tekerlekli sandalye, koltuk değneği veya baston gibi kullanıcının hareket kabiliyetine yardımcı olan araçlardan kurtulması için verilen bir komutu onayladı.OpenAI'ın modeli, duşta bir kişinin rızası olmadan fotoğraflarını çekmesinin "kabul edilebilir" olduğunu belirtti.