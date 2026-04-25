Yapay zekâ tehdidine karşı siber önlem

Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan "Yapay Zekâ
Çağında Siber Güvenlik ve Türkiye'nin Stratejik Öncelikleri" başlıklı raporda, yapay zekânın siber tehditlerin niteliğini ve kapsamını daha karmaşık hale getirdiği ifade edilerek güvenliğin artık sadece teknik sistemlerin korunmasıyla sınırlı görülmemesi gerektiği vurgulandı. Akademi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, yapay zekâ destekli risklerin önceden öngörülmesinin ve bu süreçte kamu, özel sektör ile akademiyi kapsayan güçlü bir güvenlik ekosisteminin kurulmasının stratejik önemine dikkat çekti.