Yapay zekâ vizyonuna genç dokunuşu

“Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında Türkiye’nin yapay zekâ yol haritasının belirlenmesi için düğmeye basıldı. Yapay zekâ destekli analiz süreci sayesinde yüzlerce hatta binlerce önerinin politika geliştirme süreçlerine entegre edilmesi öngörülüyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye'nin yapay zekâ yol haritasının belirlenmesi için öneri toplama sürecine gençleri de dahil etmek için çağrıda bulundu. "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında başlatılan çalışma ile öneriler 10 Nisan'a kadar internet sitesi üzerinden toplanacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlerin teknoloji üretim süreçlerinde daha aktif rol almasının önemine dikkat çekildi. Bakanlık, gençlerin yalnızca teknolojiyi tüketen değil aynı zamanda geliştiren ve yön veren bireyler olarak yetişmesini hedefleyen projelere ağırlık veriyor.
Gençlik merkezlerinde teknoloji odaklı eğitim programları, yazılım ve yapay zekâ atölyeleri gibi çalışmalar yürütülmeye de devam ediyor. Bakanlık ayrıca gençlerin girişimcilik ekosistemine katılımını artırmak ve teknoloji tabanlı fikirlerin hayata geçirilmesini desteklemek için farklı projeler üzerinde çalışıyor.
İnternet sitesi üzerinden iletilen görüş ve önerilerin sadece toplanmakla kalmayacağı, aynı zamanda ileri veri analizi yöntemleriyle değerlendirileceği belirtiliyor. Bu kapsamda önerilerin, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkçe büyük dil modeli kullanılarak analiz edilmesi planlanıyor.
ANALİZLERE GÖRE POLİTİKA GELİŞTİRİLECEK
Bakanlık internet üzerinden gelen görüşleri yapay zekâ ile değerlendirerek farklı alanlardan gelen görüşlerin daha hızlı ve sistematik şekilde incelenmesini amaçlıyor. Böylece ortak eğilimlerin ve önceliklerin belirlenmesi hedefleniyor. Yapay zekâ destekli analiz süreci sayesinde yüzlerce hatta binlerce önerinin politika geliştirme süreçlerine entegre edilmesi mümkün olacak.
SON GÜN 10 NİSAN
Türkiye'nin yapay zekâ vizyonuna katkı sunmak isteyen vatandaşlar, yapayzekavizyonu. sanayi.gov.tr adresi üzerinden görüşlerini paylaşabilecek. Görüş bildirme süreci 10 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Dünya genelinde yapay zekâ teknolojilerinin ekonomik ve stratejik etkisi her geçen gün artıyor. Sağlıktan savunmaya, üretimden eğitime kadar birçok alanda kullanılan yapay zekâ sistemleri, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen kritik unsurlar arasında gösteriliyor. Türkiye de bu alandaki çalışmalarını hızlandırarak güçlü bir yapay zekâ ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.