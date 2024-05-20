Yapay zekâdan yönetici olmaz

Türk bilim insanları, günlük yaşamımızda giderek ağırlık kazanan yapay zekânın çalışma yaşamında ne gibi etkileri olduğunu araştırdı. Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Evin Miser ve ABD'de bulunan araştırmacı Orçun Sarıoğuz'un yaptığı araştırmada yapay zekânın çalışanların iş süreçlerine katılımı, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları yönünde nelerin değiştirebileceğini araştırdı. Araştırmanın sonuçlarını paylaşan Evin Miser, "E-ticaret ve finans işleri üzerine odaklandığımızda gördük ki, yapay zekâ müşteri davranışlarını çözümlemede neredeyse hatasız analizler yapıyor. Müşteri ihtiyaçlarını tahmin ediyor, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunuyor. Finans sektöründe ise bir insanın altından kalkamayacağı kadar büyük veriyi tarayarak, finans profesyonellerinin karşısına bütüncül bir tablo ortaya koyuyor. Ancak yapay zekâ yönetici olamaz. Çünkü yönetim, yakın insan ilişkisi ve güçlü bir duygusal zekâ gerektirir. Ancak yöneticiler gelecekte yapay zekâdan kaçamazlar. İşletmelere yapay zekânın kullanımı ve sürdürülebilirlik yönetimi konusunda dikkat etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.Sarıoğuz ise, "Bilişimde, eğitimde ve hatta sanatta bile yapay zekânın ağırlığının olacağını öngörüyoruz. Yapay zekânın mesleki olarak en fazla bilişsel işleri etkilediği görülüyor. Rutin, tekrara dayanan, insanların hata payının yüksek olduğu işler oldukça riskli. Diğer taraftan bazı işler bu dalgadan daha az etkileniyor. İnsan ilişkilerinin ağırlıkta olduğu (öğretmenlik, İK profesyonelleri, yöneticilik, hasta ve yaşlı bakımı gibi) işler ile el becerisi isteyen işler (diş hekimliği, inşaat ince işçilikler, temizlik işçiliği, özel zanaatlar ve elbette sanat) yine yapay zekâdan en az etkilenecek gibi görünüyor" dedi.