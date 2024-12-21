Yapay zekâlı ilaç pazarlama tuzağı

Türkiye'nin tanınmış cerrahlarından Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, internet dolandırıcılarının hedefi oldu. Prof. Dr. Özkan'ın sesini yapay zekâyla birebir kopyalayan dolandırıcılar, sahte bir kremi övüyormuş gibi video paylaştı. Prof. Dr. Özkan, kısa sürede yüz binlerce izlenen videoyla ilgili suç duyurusunda bulundu.Videoda Prof. Dr. Özkan, kremin her türlü ağrı ve vücuttaki sorunlara iyi geldiği ve ameliyatlara gerek olmadığı yönünde konuşma yapıyor. Prof. Dr. Özkan'ın konuşurken sesi ile dudak hareketlerinin farklı olduğu videonun, yüz binlerce kişi tarafından izlendiği dikkati çekti. Videoyu fark edince hemen harekete geçtiğini ve gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Görünce çok sinirlendim ancak sakin harekete geçmem gerekiyordu. Şikâyetçi oldum ama hukuki boyutta birçok açık olduğunu görünce eliniz kolunuz kilitleniyor ve iyice sinirleniyorsunuz. Yapay zekâyı artık iyice abarttık ve yapay zekâ şiddete dönüşmeye başladı. Bu bir şiddet" dedi.