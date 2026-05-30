Yapay zekayla estetikte ‘kopyala yapıştır’ tehlikesi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nden Prof. Dr. Serhan Tuncer, cerrahların yüzde 72'sinin, sadece özçekimlerde (selfie) daha iyi görünmek isteyen hastalarla karşılaştığını söyledi. Yapay zekanın hastalar üzerinde gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğuna ve tek tip "kopyala-yapıştır" güzellik algısı yarattığına dikkat çeken Tuncer, "En çok yüz gençleştirme ve burun için geliniyor. Yapay zeka estetik cerrahide hem hekimler hem de hastalar tarafından aktif kullanılıyor. Hastalar programlarla gerek yüz gerekse vücut kısımlarının ameliyatla değiştirildiğinde nasıl göründüğüne dair görsellerle görüşmeye geliyor. Kendi görselleri üzerinde yapay zekanın yaptığı değerlendirmeler ve olası ameliyat sonrası görüntüleri sonuçla ilgili önemli veriler sunabiliyor. Bu durumun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Hastalarımız yapay zeka sayesinde olmayı planladıkları ameliyatlar ve işlemler hakkında çok daha hızlı, detaylı bilgiye ulaşıyor. Yapay zeka beklentileri etkiliyor. Sonuçta canlı dokular üzerinde çalışıyoruz. Zaman içerisinde yara iyileşmesi, yaşlanma, herkesin farklı doku yapısı gibi sebeplerle elde ettiğimiz sonuçlar değişim gösteriyor. Bunlar henüz önden bilinebilen şeyler değil. Gerçekçi olmayan görseller, gerçekçi olmayan isteklere yönlendiriyor. Bu durum, hastalarda ciddi psikolojik sorunlara ve vücut algı bozukluklarının artmasına yol açabilir. Hastalar yapay zekanın sunduğu algı yüzünden mükemmeli hedeflediğinden ameliyat sonrasında tatmin olmama gibi sorunlarla daha çok karşılaşacağız" dedi.

GÖZLER 13 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK YOL HARİTASINDA

Türkiye'nin yapay zekâ (YZ) alanındaki yeni yol haritası, 13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek görkemli lansmanla kamuoyuna açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek programda, Türkiye'nin YZ vizyonu, stratejik hedefleri ve yeni dönem projeleri duyurulacak. Üniversitelerde YZ odaklı insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik yeni programlar da strateji kapsamında yer alıyor.