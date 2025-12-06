Yapay zekâyla kanser teşhisi

Ankara Onkoloji Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği'nde yenilenen, Türkiye'de kullanıma giren ilk en geniş görüntüleme alanlı, yapay zekâ ve akıllı algoritmalar ile destekli, üst düzey bilgisayarlı tomografi devreye alındı. Yeni teknoloji sayesinde kilolu, ağrılı, anksiyeteli hastalarda kişiye özel, yüksek görüntü kalitesi sağlanacak.

KISA SÜREDE TANI

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Türkiye'de ilklerden olan bu yeni sistemin devreye girmesiyle tanı süreleri kısalacak, tümör odakları erken evrede saptanacak, tedavi yanıtı milimetrik düzeyde hassasiyetle değerlendirilecek" diye konuştu. Prof. Dr. Altuntaş, "Amacımız, Türkiye'yi kapsamlı kanser merkezleri açısından dünyada referans noktalarından biri haline getirmek. Bu ileri teknoloji hastalar, klinisyenler, araştırmacılar için yenilikçi sağlık hizmet standardı oluşturacak" dedi.