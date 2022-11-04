EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

Emekli promosyon bankalar listesi Kasım ayı için güncelleniyor! 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte en yüksek maaş promosyonu veren bankalar