Bankaların emekli promosyon yarışı, Temmuz ayından bu yana devam ediyor. Kasım ayı ile beraber birçok banka, emeklilere ek gelir sağlayan promosyon ödemelerini güncelledi. Güncelleme sonrası en çok merak edilen bankalardan biri Yapı Kredi oldu. Yapı Kredi emekli promosyon ücreti, Kasım ayı için 10 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada emekli maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler, ''2022 Yapı Kredi emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL oldu, maaş taşıma şartları nelerdir?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yapı Kredi emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte, 2022 Kasım güncellemesi sonrası Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri son durum…
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.
Emekli promosyon bankalar listesi Kasım ayı için güncelleniyor! 2022 Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte en yüksek maaş promosyonu veren bankalar
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.
PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?
Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.
Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.
1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır.
Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
Yapı Kredi Bankası müşterileri, SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekli yakınlarına, tanıdıklarına referans olarak her bir kişi için 250 TL ödül kazanabilecek. Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 4 Nisan – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Bir müşteri en fazla 10 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan her bir müşteri için 250 TL, toplamda en fazla 2.500 TL ödül kazanabilir.