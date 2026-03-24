Yapımcı Erol Köse’nin cenazesini Adli Tıp’tan kızı teslim aldı

Ünlü yapımcı Erol Köse (61) bulunduğu 40 katlı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenilirken geride 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazılı not bıraktığı görüldü.

Olaydan sonra ünlü yapımcı Erol Köse'nin olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse birlikte yaşadığı yardımcısı Mevlüt Y. Ve yakınları cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Oldukça üzüntülü olan kızı Dijan Nazlan Köse üzüntüsünden dolayı açıklama yapmadan babasının cenazesini teslim aldı.

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.