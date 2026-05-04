Yaptığı işlerin parasını isteyen usta bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 4.05.2026 01:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yaptığı işin parasını isteyen adam, darp edilip bıçakla yaralandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Olay saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Hüseyin A.(52)'nın evinin önünde meydana geldi. Hüseyin A., bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.'dan iş ücretini istedi. Yaşanan tartışma sonucu Hüseyin A. evine gitti.

Saatler sonra Yılmaz C.'nin yakınları olduğu iddia edilen 4 şahıs, Hüseyin A.'nın evinin önüne gelip şahsı dışarıya çağırdılar. Dışarıya çıkan Hüseyin A., 4 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edilip sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
