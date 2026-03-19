Yaralanan sürücü kurtarılamadı

Çorum yönünden Alaca istikametine seyir halinde olan Orhan Aykaç (63) yönetimindeki 19 KF 350 plakalı otomobil, sanayi kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Takla atarak ters dönen araçta sürücü ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan B. A. ve R. A. da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykaç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orhan Aykaç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan B. A. ve R. A.'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.