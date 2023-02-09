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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:00 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:11

Yaralı olarak çıkarıldığı enkazın başına gelip kurtarma ekiplerine rehberlik yaptı

Kahramanmaraş'taki Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminde yerle bir olan Hacı Ömer Apartmanı'ndan yaralı olarak çıkartılan üniversite öğrencisi Berivan Doğan, tedavisinin ardından enkazın başına gelerek İsrailli arama kurtarma ekiplerine rehberlik yaptı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yaralı olarak çıkarıldığı enkazın başına gelip kurtarma ekiplerine rehberlik yaptı

Mersin'de bir üniversitenin turizm otelcilik bölümünde öğrenim gören Kahramanmaraşlı Berivan Doğan, babasının ısrarı üzerine Kahramanmaraş'a izne geldi. Pazar günü otobüslerde yer bulamayan Berivan pazartesi günü gelmek istedi. Ancak babası otobüs bileti ayarlayınca pazar günü Kahramanmaraş'a gelen Berivan Doğan, aynı gece 7.7 şiddetindeki depreme yakalandı.

Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu apartmandan şu ana kadar sağ olarak çıkarılan tek kişi olan Berivan Doğan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TABURCU OLUR OLMAZ ENKAZ BAŞIN GELİP REHBERLİK YAPTI

Kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan üniversite öğrencisi Berivan Doğan bitkin haline rağmen hemen enkazın başına geldi. İsrail'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını izleyen Berivan Doğan kurtarma ekiplerine de rehberlik yaptı.

Hacı Ömer Apartmanı'ndan şu ana kadar sağ çıkan tek kişi olduğu için Berivan'ın verdiği bilgileri kaydeden kurtarma ekipleri çalışmalarını bu doğrultuda yürüttü. Evde bulunduğu sırada ağabeyi yengesi ve 3 yeğeninin yerlerini kurtarma ekiplerine göz yaşları içerisinde anlatan Berivan Doğan, enkaz başında umutla yakınlarından gelebilecek güzel bir haberi bekliyor.

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Yaralı olarak çıkarıldığı enkazın başına gelip kurtarma ekiplerine rehberlik yaptı
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