Yaralı polisleri hastanede ziyaret ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bugün Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik hedeflediği ve İstanbul Emniyeti tarafından başarıyla bertaraf edilen terör saldırısında yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Yaralı polislerin son durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Fatih Dönmez ve Selami Yıldız, yakından ilgilendikleri yaralı polislere geçmiş olsun ve teşekkür dileklerini iletti.

