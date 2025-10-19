Yaralı taşıyan Ambulansla ile otomobil çarpıştı: 3’ü sağlık görevlisi, 8 yaralı

Kaza, öğleden sonra Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Göltarla köyü yakınlarında meydana geldi. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak, Uzuntepe köyü yol ayrımında, H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü sağlık görevlisi toplam 6 kişi yaralandı.

İKİSİ KAVGADA OLMAK ÜZERE 8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Toplam 8 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.