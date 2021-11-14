Yaralılara yardım etmek istemişti! Samet Hakyol’dan kahreden haber...

KAZA GÜNÜ DOĞUM GÜNÜYMÜŞ



Samet Hakyol'un kazanın olduğu 12 Kasım'ın doğum günü olduğu ortaya çıktı. Üniversiteye hazırlanan Hakyol'un kazayı görüp, yaralılara yardım etmek için yolun karşısına geçmek isterken savrulan otomobillerden birinin çarptığı belirtildi. Kazada yaralanan diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.