Yaralılara yardım etmek isterken canından oldu

Karabük'te dün sabah, Ömer Özyapı'nın (24) kullandığı motosiklet, Çaydüz mahallesi yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.Devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 150 metre sürüklenen Özyapı, ağır yaralı olanak kaldırıldığı hastanede öldü.Motosiklet tutkunu olan Ömer Özyapı'nın, Anadolu Kaplanları Motor Kulübü üyesi olduğu ve aynı zaman da motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.Kırıkkale'de önceki gece, İsa A.'nın kullandığı hafif ticari araç, Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı gören Yunus Kızılırmak (24) ise yaralılara yardım etmek istedi. Ancak sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, önce Kızılırmak'a, ardından da Soner Y.'nin kullandığı taksiye çarparak kaçtı.Ağır yaralanan Kızılırmak, kaldırıldığı hastanede öldü. Alkollü olduğu belirlenen İsa A. ve arkadaşı E.B. tedavi altına alındı. Trafik ekipleri, ehliyetine 6 el koyduğu İsa A.'ya 6 bin 324 lira da para cezası uyguladı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar (24), hayatını kaybetti, arkadaşı Rasim D. (24) ise yaralandı.Rize'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkarak 25 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Yasin Keleşoğlu (33) ölürken, yanında bulunan Ozan B. (37) ağır yaralandı.Zonguldak'ta kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü Emirhan Ç. (21) öldü.