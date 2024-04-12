Yaralılara yardım etmek isteyen genç canından oldu

Kırıkkale-Ankara kara yolunun 30.'uncu kilometresinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen İ.A. idaresindeki hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan Yunus Kızılırmak'a ardından da S.Y.'nin kullandığı ticari taksiye çarptı. Yayaya ve taksiye çarpan sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kızılırmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılırmak'ın, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Sürücü İ.A. ve yolcu E.B.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü İ.A.'nın ehliyetine 6 el koyarak, 6 bin 324 lira da para cezası uyguladı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.