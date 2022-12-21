Yaratıcı Evlilik Teklifi Fikirleri - Sade ve Unutulmaz Evlilik Teklifi Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilir?

Evlilik teklifi etmek pek çok insan için oldukça stresli bir durumdur. Evlilik teklifi ederken partneri için unutulmaz bir an yaşatmak ve ona bir sürpriz yapmak isteyenler yaratıcı evlilik teklifi fikirlerini araştırmalı ve partneri için en uygun olan evlilik teklifini yapmalıdır. Bu bağlamda araştırmalar için; sürpriz evlilik teklifi nasıl yapılır, evlilik teklifi ederken nelere dikkat edilmeli, evlilik teklifinde ne söylenir gibi sorular kullanılır.

Yaratıcı Evlilik Teklifi Fikirleri

En yaratıcı evlilik teklifi, genellikle hiç beklenmeyen bir anda yapılan tekliflerdir. Yaratıcı tekliflerden bazıları şunlardır:

Peri Masalı Konseptli Evlilik Teklifi: Çim, kumsal ya da bahçede beyaz bir tül önünde ışık ve minderle hazırlanmış bir çadır içerisinde romantik bir evlenme teklifi şeklidir. Bir fotoğraf köşesi ile geçmiş anıları hatırlayabilir ve dans ederek güzel bir anı oluşturabilirsiniz. Puzzle Konseptli Evlenme Teklifi: Yoldan geçen ve gelin ve damat adayının maskelerini takan insanlar, balon ve puzzle parçalarını eş adayına verirler. Puzzle ile de "Benimle evlenir misin?" yazısı oluşur. Sonrasında damat adayı dizinin üzerine çöker ve yüzüğü uzatır. Boğaz Köprüsü Altından Geçerken Edilen Evlenme Teklifi: Yata götürülen gelin adayı tam boğaz köprüsünün altından geçerken fotoğraf çekilme bahanesi ile boğaz köprüsüne baktırılır. Gelin adayı boğaz köprüsü altında bulunan ve lazer ışıkla "Benimle evlenir misin?" görür. Teleskop Ucunda Görülen Evlenme Teklifi: Aday, sahilde bir yürüyüşe çıkarılır. Sahilde bulunan bir teleskopla görülebilecek bir yere büyük bir pankart açılır ve pankart üzerinde " Benimle evlenir misin?" yazısı bulunur. Aday teleskoptan baktığı zaman evlilik teklifini görür. Sinemada Evlilik Teklifi: Adayın doğum gününde küçük bir sinema kapatılır ve ilk beraber izlenilen film ayarlanır. Ortam mumlarla, balonlar ve güllerle süslenir. İlk film tekrar izlenirken teklif etmek isteyen aday dizlerinin üzerine çöker ve yüzüğü göstererek evlenme teklifini eder.

Sade Evlilik Teklifi Fikirleri

Hatıraları Kullanarak Edilen Evlenme Teklifi: Önceden izlenmiş bir film açılarak ya da anısı olan bir yere götürülerek sade bir şekilde dizlerin üzerine çökerek evlenme teklifi edilir. Sade Bir Yemekle Evde Edilen Evlenme Teklifi: Partner ile birlikte evde hazırlanan sade bir yemek eşliğinde edilen evlenme teklifidir. Çoğu zaman oldukça romantik bir teklif olarak karşımıza çıkar, oldukça romantik ve sade olan bir evlenme teklifidir. Şık Bir Restorantta Edilen Evlenme Teklifi: Güzel bir restorantta özel bir masada; güller ve mumlarla süslenmiş, edilen evlenme teklifidir. Çoğu zaman oldukça romantik olarak algılanır ve partner için oldukça şık ve sadedir.

Evlilik Teklifi Ederken Nelere Dikkat Edilir?

Detaylı bir planma yapılması gereklidir.

Popüler teklifler yerine daha anlamlı ve sürpriz olmasına dikkat edilmelidir.

Planın bozulması ya da düzgün gitmemesi ihtimaline karşı yedek bir plan bulunmalı.

Yakın arkadaşlar ve yakın çevreden destek alınmalıdır.

Yüzük seçiminde partnerin zevki göz önünde bulunmalıdır.

Yapılacak olan konuşma en azından taslak olarak tasarlanmalıdır.

Bir fotoğrafı ile anlaşmak ve güzel anıyı ölümsüzleştirmek oldukça hoş bir jest olacaktır.

Evlilik Teklifinde Ne Söylenir?

Evlilik teklifi edilirken genellikle teklifi eden partner, bazı romantik cümleler söyleyerek anı ölümsüzleştirmek ve duygu dolu bir hale getirmek ister. Bu sözlerden sonra ise "Benimle evlenir misin?" sorusunu sorar. Partnere söylenebilecek anlamlı ve romantik sözlerden bazıları şu şekilde karşımıza çıkar: