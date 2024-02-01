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Giriş Tarihi: 1.2.2024 22:34

Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu: 3 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yardım çağrısını duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri Semra Kocaman'ı (50) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis ekipleri olayla ilgili Kocaman’ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı

DHA
Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu: 3 gözaltı

Olay, saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi 202 sokakta bir evde meydana geldi. Bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Kocaman'ın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Kocaman'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yardım çağrısı yapan kadın ölü bulundu: 3 gözaltı
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