Yardım ederken kazada öldü

Şahinbey ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat, yol kenarında arızalanan bir aracı görüp sürücüye yardım etmek için durdu. Araçtan inen Fırat'a bu sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu havalanan Fırat asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet Furkan Fırat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.