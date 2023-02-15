Yardım meleği dönüş yolunda can verdi

İzmirli 33 yaşındaki Dilay Ceviz üyesi olduğu dernek aracılığıyla yardım götürdüğü Kahramanmaraş'tan dönerken kazada hayatını kaybetti. Dilay Ceviz üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırdı. Yardım malzemelerini dağıtan Dilay, İzmir'de toplanan yardımları almak için dernek üyesi Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir'e dönerken Uşak'ta kaza geçirdi. Kazada genç kadın yaşamını yitirdi. Serhat K. ile Mustafa S. ise yaralandı. İzmirli Dilay'ın son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Dilay'ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor. Dilay dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.