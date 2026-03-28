Yardım paralarını kendisi alıyormuş: Kurgucu fenomen tutuklandı!

Giriş Tarihi: 28.03.2026 22:51 Son Güncelleme: 28.03.2026 23:12

Sosyal medya platformları üzerinde faaliyet gösteren F.S. (36) isimli 'Bursa Abisi' mahlaslı şahsın yardım adı altında vatandaşları suistimal ederek, kendi hesabında para topladığı ve ardından kurgu videolar çektiği öğrenildi. Şüpheli, çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Bursa'da 'Bursa Abisi' olarak açtığı sosyal medya platformunda kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüphelinin, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE GÖRÜŞMELERİNİ ENGELLEME ÇALIŞTI

Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ

Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz