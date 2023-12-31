Yardıma gitti canından oldu

Kayseri haline alışverişe gelen 3 pazarcı, husumetli oldukları başka bir pazarcının aracına ateş etti. Araçta bulunan ve akrabasına yardım için gelen sözleşmeli er öldü. Kayseri'de pazarcılık yapan Nimet T. (48), ağabeyi Kerem Can T. (51) ve oğlu Sıddık Can T. (22), önceki gün meyve sebze almak için gittikleri halde, husumetli oldukları Adem Oral ile karşılaşınca kamyonetine ateş açarak kaçtı. Bu sırada araçta bulunan Adem Oral'ın uzman akrabası sözleşmeli er Turgut Uzun başından vurularak ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Turgut Uzun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut Uzun'un Konya'da görev yaptığı, izinli olarak geldiği memleketinde akrabası Adem Oral'a yardım için olay günü hale gittiği ve olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra harekete geçen polis, 3 pazarcıyı gözaltına aldı.