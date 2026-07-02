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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Yardıma koştu canından oldu

Bursa’da 10 gün önce evlenen Furkan Alan, elektrik direğine çarpıp otomobilde sıkışan sürücüye yardıma koşarken akıma kapılarak öldü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yardıma koştu canından oldu
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Bursa'da 10 gün önce evlenen ve balayından yeni dönen 27 yaşındaki Furkan Alan yürekleri dağlayan bir kazanın kurbanı oldu. Otomobiliyle önceki akşam Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi'nden geçen Alan, Düzbağlar mevkiinde bir otomobilin kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptığını gördü. Direk, çarpmanın etkisiyle devrilirken sürücü Onur Uslu da aracın içinde sıkıştı. Bu sırada elektrik telleri de koparak yere düştü. Hemen otomobilini durduran Alan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi, ardından da Uslu'ya yardıma koştu.

TEREDDÜT ETMEDİ
Genç adam, elektrik tellerinin koptuğunu fark edemedi ve üzerine bastı. Elektrik akımına kapılan Alan, kendinden geçip yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye, elektrik idaresine bağlı teknik ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Direkten yayılan elektrik akımı kesildikten sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yolda seyir halindeyken yaşanan bir kazaya tereddüt etmeden yardıma koşan ve canından olan Furkan Alan, Bursa'yı yasa boğdu. Furkan Alan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Furkan Alan'ın yardımına koştuğu ağır yaralı Onur Uslu'nun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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#BURSA #MUDANYA

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Yardıma koştu canından oldu
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