Yaren leylekten müjdeli haber

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesi ile tanınan Yaren, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti. Tekrar göl manzaralı yuvasına gelen Yaren'in 2 yavrusu yumurtadan çıktı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış" sözleriyle paylaştı.