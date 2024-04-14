YARGI 89. BÖLÜM FULL İZLE | Kanal D ekranı ile Yargı son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Yargı son bölüm izle ekranı takip ediliyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu başrollerinde buluşturan yapım bu hafta 89. Bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin takipçileri Yargı 89. Bölüm full izle için araştırmalara başladı. İşte Kanal D ekranı ile Yargı yeni bölüm izle tek parka, full HD, kesintisiz seçenekleri ve dizinin yeni bölümüne dair tüm detaylar.
YARGI 89. BÖLÜM İZLE
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı bu hafta 89. ölümü ile ekrana geliyor.
14 Nisan 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
YARGI SON BÖLÜM KONUSU
Ceylin, Ilgaz ve emniyette beraberindekiler Tuğçe'nin tehlike altında olduğunu düşünüp hastaneye koşturmuşlardır. Tuğçe'nin en yakınına kadar sızabilen, hiç bilmedikleri suçlu ile burun buruna gelmeleri an meselesidir. Emniyet, tüm birimleriyle birlikte meslektaşları Tuğçe için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır.
Diğer taraftan Eren, Efe ile iş birliğinden de aldığı güçle, gözünü karartıp sonuna kadar gitmeye kararlıdır. Bu serüveninde beklenmedik, yepyeni müttefikler onunla birlikte olaya dahil olacaktır. Depresyondan hızlıca çıkan Yekta için yüzleşmesi gereken iki kişi vardır; İclal ve Laçin… Yekta İclal ile arasındaki buzları eritmeye çalışırken, Laçin tarafından bir karşı atakla planlarında değişikliğe gidecektir.
Osman Zümrüt ile hayalindeki yola doğru usulca meylederken, Aylin de kendi imkanları ile Zümrüt'ün peşindedir. Tuğçe'nin başına gelenleri aydınlatmak ve sorumluları yakalamak için epey yol kat eden Ceylin ve Ilgaz'ı, olayla bağlantılı cinayetler tek bir kişiye ister istemez yönlendirmiştir; Eren… Ceylin ve Ilgaz'ı en yakın arkadaşları üzerinden büyük bir sorgulama beklemektedir.