YARGI 89. BÖLÜM FULL İZLE | Kanal D ekranı ile Yargı son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

Osman Zümrüt ile hayalindeki yola doğru usulca meylederken, Aylin de kendi imkanları ile Zümrüt'ün peşindedir. Tuğçe'nin başına gelenleri aydınlatmak ve sorumluları yakalamak için epey yol kat eden Ceylin ve Ilgaz'ı, olayla bağlantılı cinayetler tek bir kişiye ister istemez yönlendirmiştir; Eren… Ceylin ve Ilgaz'ı en yakın arkadaşları üzerinden büyük bir sorgulama beklemektedir.