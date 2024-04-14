YARGI 90. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı son olarak 89. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Yargı yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Yargı 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
YARGI 89. BÖLÜM İZLE
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı bu hafta 89. ölümü ile ekrana geldi.
14 Nisan 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler