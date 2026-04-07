Adalet Bakanlığı kaynakları: Yargı makamlarını hedef alan beyanlar kabul edilemez

Adalet Bakanlığı kaynakları, "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu'nun yargıya yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 6 Nisan'daki duruşmada iddia makamı duruşma salonundan ayrıldıktan sonra yargı makamlarına yönelik kullanılan ifadeler üzerine duruşma savcısı tarafından İmamoğlu'na gerekli uyarıların yapıldığı aktarılarak, "Yargı mercileri, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan bağımsız ve tarafsız kurumlardır. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilmesi mümkün değildir. Duruşma savcısı, adı geçen sanığa dönerek 'Dün duruşmada 'İddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz. İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz' demiştir. Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu'nun 'Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor' demesi üzerine savcı, 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' demiş; sanık avukatına hitaben de 'Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin' şeklinde gerekli uyarılarda bulunmuştur. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesi ve herkesin beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.