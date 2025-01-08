Yargı, sigara şirketini tazminata mahkûm etti

Makine mühendisi Adnan Yılmazel, 2017 yılında KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. Adnan Yılmazel'in kızı avukat Senem Yılmazel, babasının ölümüne yol açan hastalıkta, 50 yıldır içtiği sigaranın etkili olduğu iddiasıyla sigara firması hakkında Ankara 11'inci Tüketici Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Avukat Yılmazel, dava dilekçesinde KOAH oluşumunda sigaranın etken olduğunu, babasının 50 yıldan fazla süredir sigara bağımlısı olup bırakamadığını, hukuk düzeninin sigara satışına izin vermesine rağmen içerisinde uyuşturucu barındırdığını belirtti. Babasının sigara içmeye başladığında 18 yaşından küçüklere satışının serbest olup, zararlarının tüketicilerden gizlendiğini, sigara kullanımının özendirildiğini, sigara paketleri üzerindeki uyarının tek sigaranın içindeki zararları belirtip tüm sigara paketini kapsamadığından tütün üreticilerinin bu bilgilendirme için gerekli özeni göstermediğini ifade etti.

Avukat Yılmazel, davalı şirketin bile bile piyasaya zararlı ürün sunarak, riskleri tüketicilerden saklaması ya da önemsizleştirmesi nedeniyle babasının vefatından sorumlu olduğu gerekçesiyle 1 milyon TL manevi tazminat talep etti. Davalı şirketin avukatı, dilekçeyle savunma yaptı. Cevap dilekçesinde mahkemenin görevli olmadığı, davanın zamanaşımına uğradığı, benzer konuda daha önce açılan davaların mahkemelerce reddedildiği, davalının tütün ürünlerinin üretimi ve satışı ile ilgili mevzuata uyduğu, kendisine kusur atfedilemeyeceği, sigaranın bağımlılığa yol açsa bile bırakmak konusunda iradenin kullanıcıda olduğu belirtilerek davanın reddi talep edildi.

EMSAL KARAR

Mahkeme, Adnan Yılmazel'in çok genç yaşlarda sigara kullanmaya başladığını, 2010'da akciğer hastalığının ortaya çıktığını ve 2017 yılında da akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle yaşamını yitirdiğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre de ölüme neden olan akciğer kanseri ve KOAH'ın sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı görüşünün yer aldığını belirtti. Burada asli kusurlunun üretici ve satıcı firmalar olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulü ile 10 bin TL tazminata hükmetti. Davalı şirket kararı istinaf mahkemesine taşırken, avukat Senem Yılmazel de tazminatın yetersiz olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin 10 bin TL'lik tazminat kararını yetersiz buldu. Kararda, "Takdir edilecek manevi tazminat miktarının, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı, fakat zenginleşme aracı da olmamalıdır" denilerek dava konusu olayda belirlenen manevi tazminat tutarının düşük olduğunun kabulü ile davacıya 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.