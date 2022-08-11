Yargı yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Kanal D ile Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Yargı dizisi 2. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ekibe dahil olan yeni oyuncularla birlikte yeni sezon tanıtım çekimleri için de tarih belirlendi. Böylecek Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu da yanıtlanmış oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım sezon finali bölümüyle heyecanı doruğa taşımıştı. İşte, Yargı yeni sezon yayın tarihi…
YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?
2. sezonda yeni oyuncuların dahil olacak Yargı dizisi 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü yeni sezon tanıtım çekimleri için sette olacak.
Dizinin yeni sezonu 18 Eylül 2022 günü başlayacak.
YARGI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür.
Sezon finalinde altı aylık bir zaman geçmesinin ardından Ceylin'in üstü başı kan içinde elinde kanlı bir bıçakla eve gelmesi ardından Eren'in öfkeyle kapıyı çalması bir olur. Eren Ceylin'in tutuklandığını söyler. Sezon finalinin en can alıcı noktası Eren'in sorduğu soru olur: Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Kaan Urgancıoğlu – Ilgaz Kaya
Pınar Deniz – Ceylin Erguvan
Hüseyin Avni Danyal – Metin Kaya
Uğur Polat – Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak – Pars Seçkin
Uğur Aslan – Eren Duman
Zeyno Eracar – Gül Erguvan
Pınar Çağlar Gençtürk – Aylin Erguvan Yılmaz
Arda Anarat – Çınar Kaya