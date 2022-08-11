Yargı yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Kanal D ile Yargı yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

YARGI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür.

Sezon finalinde altı aylık bir zaman geçmesinin ardından Ceylin'in üstü başı kan içinde elinde kanlı bir bıçakla eve gelmesi ardından Eren'in öfkeyle kapıyı çalması bir olur. Eren Ceylin'in tutuklandığını söyler. Sezon finalinin en can alıcı noktası Eren'in sorduğu soru olur: Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?