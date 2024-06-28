Haberler Yaşam Haberleri Yargı’da Birlik Derneğinin yönetim kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 28.6.2024 17:33 Son Güncelleme: 28.6.2024 17:42

Yargı’da Birlik Derneğinin yönetim kadrosu belli oldu

Yargıda Birlik Derneği, 4. Olağan Genel Kurulu sonucunda, Dernek Başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner seçilmişti. Derneğin Yönetim, Denetleme, Yüksek İstişare ve Etik Kurulları da açıklandı.

Halit TURAN Halit TURAN
Yargı’da Birlik Derneğinin yönetim kadrosu belli oldu

Yargıda Birlik Derneğinin, 4. Olağan Genel Kurulu TOBB Sosyal Tesislerinde 24 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yargıda Birlik Dernek Başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner seçilmişti.

YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

Derneğin Yönetim, Denetleme, Yüksek İstişare ve Etik Kurulları da açıklandı. Yönetim Kurulu 15 asil üye, Denetleme Kurulu 5 üye, Yüksek İstişare Kurulu 9 üye, Etik Kurulu da 7 üyeden oluştu. Tüm kurullara aynı sayıda yedek üyede belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yargı’da Birlik Derneğinin yönetim kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA