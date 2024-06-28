Yargı’da Birlik Derneğinin yönetim kadrosu belli oldu

Yargıda Birlik Derneğinin, 4. Olağan Genel Kurulu TOBB Sosyal Tesislerinde 24 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yargıda Birlik Dernek Başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner seçilmişti.

YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU

Derneğin Yönetim, Denetleme, Yüksek İstişare ve Etik Kurulları da açıklandı. Yönetim Kurulu 15 asil üye, Denetleme Kurulu 5 üye, Yüksek İstişare Kurulu 9 üye, Etik Kurulu da 7 üyeden oluştu. Tüm kurullara aynı sayıda yedek üyede belirlendi.