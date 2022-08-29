Yargıtay, ’Adli Yıl Açılış Töreni’ne hazırlanıyor

Yargıtay'ın yeni yerleşkesine geçmesinin üzerinden bir yıl geçti. 2022 – 2023 Adli Yıl Açılış Töreni, akıllı şekilde tasarlanan ve Ceza, Hukuk ile Başkanlık ve Başsavcılık binalarının bir araya toplanarak çalışma şartlarının iyileştirildiği yeni Yargıtay yerleşkesinde 1 Eylül günü yapılacak.

Açılış öncesinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecek.

Heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunup, toplu fotoğraf çektirecek. Daha sonra ise Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Anıtkabir Özel Defterini imzalayacak.

Anıtkabir'deki törenin ardından "2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni" saat 14.00'de Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenecek. Programda, Devlet Çoksesli Korosu da mini bir konser verecek.

Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve tensipleri halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirecek.

Törene, Yargıtay mensupları ve yargı kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

PANDEMİNİN ARDINDAN İLK RESEPSİYON

Dünyayı etkisi altına alan ve hala gündemde olan korona virüs (Covid – 19) salgını dolayısıyla Adli Yıl Açılış Töreni sonrasında yapılan resepsiyonlara ara verilmişti. Adli Yıl Açılış Töreni sonrasında hem Yargıtay'ın yeni yerleşkesindeki hem de pandemi sonrasındaki ilk "Adli Yıl Açılış Resepsiyonu" Yargıtay Havuzlu Bahçe'de düzenlenecek. Resepsiyon için dört koldan hummalı bir çalışma gerçekleştirilirken, resepsiyona Yargıtay mensupları katılım sağlayacak.